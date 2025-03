Napoli: i “Concerti di Primavera” della Chiesa Luterana aprono con il celebre chitarrista Edoardo Catemario

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Appuntamento per i "Concerti di Primavera" 2025 nella chiesa luterana di via Carlo Poerio a Napoli. Mercoledi 12 marzo (ore 20,25) – Si tratta della XXVI edizione, curata dalla Comunità luterana di Napoli - come ricorda il presidente Riccardo Bacharach - presentando un ospite d'eccezione per l'apertura del programma musicale: il M° Edoardo Catemario, chitarrista di fama internazionale. La sua produzione discografica include lavori per: DECCA records, ARTS Music e Koch Schwann. Le sue registrazioni hanno vinto numerosi premi della critica fra le quali: Cinque stelle di “Musica” (Italia), Scelta del mese di CD classica (Italia), Scelta dell’editore di Guitart (Italia), Joker di Crescendo (Belgio). Nel Gennaio 2004 la sua incisione del Concerto n1 di Giuliani è stata allegata al BBC Music Magazine. - (PRIMAPRESS)