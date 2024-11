Napoli: domani alla Chiesa Luterana di Napoli la XXVI edizione del concorso letterario “Una piazza, un racconto”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mercoledì 27 novembre sarà la serata finale della XXVI edizione del Concorso letterario “Una piazza, un racconto” con la presentazione del libro in cui sono pubblicati i 15 racconti finalisti. I racconti dei primi tre classificati saranno presentati e letti dall’attore Corrado Oddi nella Chiesa Luterana di via Carlo Poerio a Napoli (ore 20,30). Le letture saranno intervallate da interventi con musiche di Vangelis, Hans Zimmer,Ludovico Einaudi, Ennio Morricone, Queen, scelti ed eseguiti dal Maestro Gabriele Pezone, pianista e direttore d’orchestra. I premi ai. In i vincitori saranno assegnati dal presidente della Chiesa Luterana, Riccardo Bachrach. - (PRIMAPRESS)