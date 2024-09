Myanmar: il passaggio del tifone Yaci ha già fatto 74 vittime e causato l’esodo di 235mila persone

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Il tifone Yaci sarà, probabilmente, uno dei più violenti registrati negli ultimi dieci anni. Dopo aver devastato già la Thailandia, il Vietnam ed il Laos con centinaia di morti ora si è abbattuto sul Myanmar causando già 74 vittime e 89 dispersi in un bilancio ancora sommario. La giunta al potere nell'ex Birmania ha chiesto l'aiuto internazionale. Il tifone ha distrutto circa 65.000 abitazioni e spazzato via 5 dighe. Nel Paese si contano più di 235.000 sfollati. In corso le ricerche dei dispersi e le operazioni di salvataggio.Ingenti i danni dovuti agli allagamenti e alle frane. - (PRIMAPRESS)