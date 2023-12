Musica: a Roma due palchi con totem ‘Smart’ a disposizione di esibizioni per futuri Maneskin

(PRIMAPRESS) - ROMA - Probabilmente se i Maneskin, ai tempi delle loro esibizioni gratuite in strada, avessero avuto un palco con tanto di luci, avrebbero scalato le vette del successo con qualche anno di anticipo. Per i futuri Maneskin Roma ora offre due palchi tecnologici che si attivano grazie a un totem 'smart', dalla forma simile a una stazione di ricarica, ma dotato di altoparlanti e luci led per permettere a tutti di fare musica all'aperto, gratuitamente e in piena sicurezza. Si chiama 'Talent Corner' ed e' un progetto innovativo realizzato dall'ufficio di scopo delle Politiche Giovanili di Roma Capitale, in collaborazione con la start-up Open Stage, per dotare la Capitale di due postazioni in cui tutti i cittadini, band e giovani musicisti, potranno esibirsi dal vivo prenotandosi semplicemente con un click tramite un'app dedicata.

I primi due corner musicali, totalmente aperti alla creatività della città sono già attivi in due punti: all'interno di Parco Marconi, l'oasi verde sul Tevere, e nei pressi della stazione Cipro della Metro A, grazie anche alla collaborazione di Atac. - (PRIMAPRESS)