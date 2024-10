Motori: oggi alla Fiera di Bologna l’inaugurazione del salone Auto&Moto d’Epoca e la mostra “125 volte Fiat”

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Si apre oggi 24 ottobre il salone di Auto e Moto d’Epoca alla Fiera di Bologna (ore 10.30) con l'inaugurazione della mostra tematica “125 volte FIAT” creata in collaborazione con MAUTO e dedicata alle celebrazioni per i 125 anni della casa automobilistica torinese. Dopo i saluti dell'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla e del Ceo di Fiera Bologna, Antonio Bruzzone, saranno Mario Baccaglini, organizzatore del salone e Roberto Giolitti di Stellantis Heritage ad aprire una conversazione sul tema della mostra tematica intrecciando la storia dell'auto a quella del nostro paese.

Alle 12, invece, sarà inaugurato l'ASI Village è subito dopo ci sarà la presentazione del premio giornalistico "Classic Motor Press Award 2025" in collaborazione con FNSI, Ussi e Uiga.