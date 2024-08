Mosca, Peskov (Cremlino) contesta Macron: “Non ci sono prove per l’arresto di Durov, il caso è politico”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il Cremlino non si è accontentato della risposta del presidente francese Macron che ha ribadito che l'arresto dell'Ad di Telegram, Durov non è politico ma giudiziario. Il portavoce del Cremlino Peskov replica a Macron: "Le accuse sono molto serie e richiedono prove serie, altrimenti il caso è politico", puntualizza Peskov. Secondo il direttore dei servizi segreti esterni russi Naryshkin, Durov non darà all'Occidente informazioni sensibili. Per il presidente della Duma Volodin,dietro l'arresto di Durov ci sarebbero gli Usa perché la piattaforma Telegram sfugge al controllo occidentale.

Pavel Durov, l'imprenditore russo ma con passaporto anche francese e degli Emirati Arabi, era stato arrestato l'altro ieri a Parigi con l'ipotesi che la piattaforma di messaggistica Telegram possa essere un veicolo di transazioni illecite. I magistrati francesi dovranno sostenere le accuse con prove certe per confermare nelle prossime ore il fermo di Durov. - (PRIMAPRESS)