Mosca: la giornalista del Tg1 Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini nella black list del Cremlino

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Dopo i reporter americani, inglesi e ucraini, ora anche una giornalista italiana entra nella lista nera del Cremlino con il ministero della Difesa di Mosca che ha emanato un mandato di cattura. Si tratta di Stefania Battistini, la giornalista della Rai e l'operatore Tv Simone Traini che per primi hanno documentato l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, è ricercata ufficialmente da Mosca. La giornalista è stata inserita in un elenco che comprende anche altri giornalisti di altre testate ed è ricercata per aver illegalmente attraversato il confine tra Ucraina e Russia: nello specifico si tratta di Nick Walsh della Cnn, Nicholas Simon Connolly della Deutsche Welle, Natalya Nagornaya, corrispondente dell’emittente tv ucraina 1+1, ed altre due giornaliste ucraine, Diana Butsko e Olesya Borovik.

In serata il ministro degli Esteri Tajani ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. - (PRIMAPRESS)