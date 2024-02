Mosca: arresti per il direttore della Novaya Gazeta con l'accusa di screditare l'esercito russo

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il direttore del settimanale russo Novaya Gazeta, Sergey Sokolov è stato fermato con l'accusa di screditare l'esercito russo. Lo riporta il sito dello stesso periodico russo aggiungendo che l' accusa non ha ancora specificato a quale articolo pubblicato sul giornbale si riferisce il capo d'accusa. Sokolov è diventato direttore della ri- vista subentrando al premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, il quale si era dimesso. Molti giornalisti della testata sono emigrati e hanno dato vita a Novaya Gazeta Europe in Lituania. - (PRIMAPRESS)