Mosca: droni ucraini intorno la capitale. Ancora chiusi gli aeroporti di Domodedovo e Vnukovo

KIEV (UCRAINA) - Ancora aeroporti chiusi a Domodedovo e Vnukovo nella provincia di Mosca con i voli sospesi dopo che dei droni si sono avvicinati alla capitale russa nelle prime ore di questa mattina. Lo scrive il sito online ucraino 'The Kyiv Independent' secondo cui i dati di Flightradar sito web che offre servizi di tracciamento di voli in tempo reale indicano che i voli in partenza sono stati bloccati. Secondi i media russi,11 droni ucraini sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea,mentre è stato colpito un edificio nella città di Tula