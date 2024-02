Morte Vittorio Emanuele di Savoia: i funerali a Superga e la sepoltura nella Cappella della Basilica a Torino

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - I funerali di Vittorio Emanuele di Savoia si terranno a Superga ed è prevista la partecipazione di monarchici da diverse parti d'Italia ma anche esponenti stranieri di case reali d'Europa.

Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d' Italia, e di Maria José. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. L'annuncio della sua morte, avvenuta a Ginevra, è stato dato dalla 'Real Casa di Savoia' in una nota. "Alle 7.05 di della mattina, 3 febbraio 2024 circondato dalla sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra". "Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile", conclude la nota.

Figlio dell'ultimo re d'Italia, dopo il referendum del 1946 ha vissuto in esilio per 57 anni. Era sposato con Marina Doria, padre di Emanuele Filiberto. E' stato al centro di diversi scandali e accuse. Nel 1978 fu indagato per la morte di Dirk Hamer, il 19enne tedesco morto in seguito a degli spari a Cavallo in Corsica. Nel 2006 un nuovo arresto nell'ambi- to dell'indagine su casinò di Campione, scagionato perché "fatto non sussiste". - (PRIMAPRESS)