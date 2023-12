Morte operatore al Jazeera: la Tv araba denuncia Israele alla Corte penale internazionale

(PRIMAPRESS) - ISEAELE - L'emittente televisiva araba al Jezeera, denuncia Israele alla Corte penale internazionale (Cpi) dando mandato al suo legale per la morte del cameraman Samer Abu Daqqa,a Gaza a seguito di un attacco dell'esercito israeliano. La rete televisiva con sede in Qatar lo ha affermato in una nota: "Sabato 16 dicembre 2023, la rete ha istituito un gruppo di lavoro congiunto, composto dal suo team legale internazionale e da esperti legali che avvierà il procedimento di compilazione di un fascicolo completo da presentare al pubblico ministero", si legge. La Tv vorrà dimostrare la responsabilità di attacchi indiscriminati senza l'adozione di regole internazionali d'ingaggio. Un'accusa che non solo riguarda i reporter che indossano protezioni riconoscibili con la scritta 'Press' ma che ieri non ha risparmiato neanche connazionali israeliani uccisi per errore mentre con bandiere bianche fuggivano dalla prigionia di Hamas. - (PRIMAPRESS)