Morte Gene Hackman: è stato arresto cardiaco. Lo ha rivelato il suo pacemaker

(PRIMAPRESS) - USA - Gene Hackman è morto per problemi di cuore quasi una settimana dopo la moglie Betsy Arakawa. Lo hanno detto gli inquirenti che indagano sul decesso dell'attore due volte premio Oscar. In base alle indicazioni del pacemaker, il cuore di Hackman, che soffriva di Alzheimer, ha smesso di battere il 17 febbraio. Secondo fonti mediche, l'attore potrebbe non essersi accorto della morte della moglie, avvenuta alcuni giorni prima per una sindrome polmonare. - (PRIMAPRESS)