Morte Gene Hackman e Arakawa: nessuna traccia di violenza sui corpi secondo il rapporto dell’autopsia

(PRIMAPRESS) - NEW MEXICO - I primi dati dalle autopsie preliminari sui corpi dell'attore Gene Hackman e della moglie, la pianista Betsy Arakawa, "non segnalano alcun trauma esterno per nessuno dei due". Così si legge nel rapporto dell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. "L'indagine resta aperta". La coppia è stata trovata morta nella loro casa in New Mexico, insieme a uno dei cani. Il corpo di Arakawa, 65enne pianista internazionale, mostrava segni di decomposizione tale da confermare che la donna fosse morta già da giorni. Vicino a lei delle pillole e una stufetta a gas, ma non ci sarebbero tracce di una fuga di monossido (ipotizzata dalla famiglia). - (PRIMAPRESS)