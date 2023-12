Morte ereditiera Rancilio: attesa la conferma dell’arresto del figlio Guido che era in cura psichiatrica

(PRIMAPRESS) - MILANO - È in stato di fermo, in attesa della convalida d'arresto da parte del magistrato, il figlio dell'ereditiera Fiorenza Rancilio, la 73enne trovata avvolta in coperte ed asciugamani nella sua abitazione a Milano. Guido Pozzoli Gobbi Rancilio, il figlio 35 enne della donna, che abita nello stesso appartamento della madre è "indi- ziato di delitto per omicidio volontario". L'uomo, cittadino svizzero nato a Lugano, è ricoverato in ospedale: era in stato catatonico dopo essere preso dagli agenti. Da tempo Guido era in cura psichiatrica. La donna era ereditiera della nota famiglia italosvizzera di immobiliaristi che era già stata segnata da un tragedia perchè negli anni ottanta il fratello di Fiorenza, Augusto, venne sequestrato dalla 'Ndrangheta e non fu mai ritrovato il corpo. - (PRIMAPRESS)