Morte Cecchettin, Bernini: “Giulia avrà la sua laurea in ingegneria”. Tajani, a lei sarà dedicata una borsa di studio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, fermato oggi dalla polizia in Germania, riceverà la sua laurea. È il ministro Bernini ad assicurare che la giovane potrà avere la sua laurea in ingegneria. "Non è che Giulia riceverà una laurea, Giulia riceverà la sua laurea in ingegneria, perché le mancava solo la di- scussione della tesi. E' già dottore, manca solo la formalità. Le hanno tolto tutto il resto:la vita e il diritto di amare".Così la ministra dell'Università Bernini al meeting di Fi a Taormina,riferendosi a Giulia Cecchettin. Il ministro Tajani ha detto di voler dedicare a Giulia una serie di borse di studio a studenti stranieri che vengono a studiare in Italia e "sognano quello che sognava Giulia". - (PRIMAPRESS)