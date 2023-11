Morte Anna Kanakis: oggi i funerali dell’attrice nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno oggi alle 15, nella chiesa di San Salvatore in Lauro, i funerali dell'attrice e scrittrice Anna Kanakis (61) che si è spenta ieri dopo una lunga malattia. Nel 1977, a soli 15 anni, venne eletta Miss Italia. Poi la carriera da attrice in film e fiction, quindi l'impegno politico, infine la scrittura (L'amante di Goebbels-2011,Non giudicarmi-2022). Al cinema sono state tante le commedie ambientate negli anni Ottanta, diretta più volte da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in film come "Attila flagello di Dio", "Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio". - (PRIMAPRESS)