Montenegro: rissa in un bar finisce in tragedia con 12 persone uccise da un 45enne che si è tolto la vita

MONTENEGRO - Un uomo armato ha aperto il fuoco a Cettigne, in Montenegro, uccidendo 12 persone, tra cui due bambini. L'autore della sparatoria si è tolto la vita con un colpo alla testa mentre era circondato dalla polizia. La sua fuga è durata ore. La polizia aveva inviato truppe speciali per catturarlo. Si tratta di un uomo di 45 anni che ha sparato in un bar-ristorante dopo una rissa. Escluso lo scontro tra bande criminali rivali.