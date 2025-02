Monaco: auto su una manifestazione dei Verdi mentre la città si prepara alla Conferenza internazionale sulla sicurezza

(PRIMAPRESS) - MONACO - Un'auto è piombata sulla folla, a Monaco, mentre era in corso una manifestazione del sindacato Verdi. Una donna sarebbe morta e altre 20 persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Tra i feriti anche alcuni bimbi. Il conducente del mezzo è stato bloccato e "messo in sicurezza" dalla polizia, che indaga sull'accaduto. Nella città della Baviera, intanto, proprio domani 14 febbraio è prevista la Conferenza internazionale sulla Sicurezza con molti capi di Stato. - (PRIMAPRESS)