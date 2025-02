Molise: indagato per corruzione dalla DDA di Campobasso il presidente della regione Francesco Roberti

(PRIMAPRESS) - CAMPOBASSO - Il governatore del Molise Roberti (FI) è indagato per corruzione in un'inchiesta della Dda di Campobasso. Notificati nei giorni scorsi 47 avvisi di conclusione indagini: è lo stesso Roberti a confermare di essere tra i destinatari, dicendosi pienamente fiducioso nella magistratura. Il periodo indagato è il 2020-2023: Roberti,da sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso,avrebbe favorito aziende in cambio di assunzioni fittizie e incarichi alla moglie. - (PRIMAPRESS)