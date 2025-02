Modena: la rassegna del Cimena d'Essay all'Auditorium Ferrari con "Maria Montessori"

(PRIMAPRESS) - MODENA - Con l’opera prima della regista, scrittrice e attrice Léa Todorov “Maria Montessori – La Nouvelle Femme” giovedì 6 febbraio presso l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) la seconda parte della rassegna di cinema d’essai “Festival!”, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Jasmine Trinca è il volto di Maria Montessori nell’esordio alla finzione della regista francese - figlia del filosofo bulgaro Tzvetan Todorov e della scrittrice canadese Nancy Huston – che inquadra la famosa pedagogista all’inizio della carriera, divisa tra gli ideali del lavoro con i bambini e un rapporto complicato con la sua stessa maternità.

Mercoledì 12 febbraio alle 21 in occasione della Giornata del Ricordo sarà presentato il documentario "Volti della memoria" diretto da Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli Carraresi. Il docufilm è un viaggio-incontro con la memoria attraverso la testimonianza, i ricordi, le verità di chi c'era e ha vissuto il dramma della seconda guerra mondiale e dell'esodo istriano-giuliano-dalmata. Voci, volti e storie di uomini e donne che hanno vissuto quegli anni terribili da giovanissimi e che conservano ancora immagini, suoni e sensazioni. Sono gli ultimi testimoni di quel tempo, un bene prezioso per tutta l'umanità. La serata, realizzata in collaborazione con il Comune di Maranello.