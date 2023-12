Missioni militari all’estero, Meloni: “Siete il prestigio e la credibilità del nostro Paese”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Voglio dire grazie a tutti i militari" impegnati in missioni all'estero. "Fate dei sacrifici e correte dei rischi per difendere la libertà e la sicurezza di persone che neanche conoscete in nazioni che non sono le vostra"."Il prestigio e la credibilità che costruite"sono "strumento essenziale" all'Italia per "difendere e rappresentare i suoi interessi". Così la premier in videoconferenza con i contingenti italiani all'estero. "La Patria è consapevole del fatto che rappresentate il suo volto migliore". - (PRIMAPRESS)