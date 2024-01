Missioni in MediOriente: il M5S chiede un’informativa urgente in Parlamento per conoscere il coinvolgimento dell’Italia

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - L'escalation della tensione in Yemen e Mar Rosso ha già impegnato USA e GB ma anche l'Europa ha deciso una missione nelle aree di scontr. L'Italia dovrà decidere anch'essa sulle posizioni da assumere. "Chiediamo un’informativa urgente del governo al Parlamento sulla crisi nel Mar Rosso. L'escalation miliare, con l’intensificarsi degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi mercantili e gli attacchi anglo-americani su obiettivi Houthi in Yemen, preoccupa per le ripercussioni sui traffici marittimi e quindi sugli interessi economici italiani e sulla stabilità dell’intero Medio Oriente. Vogliamo che il governo condivida con il Parlamento le sue valutazioni e la sua strategia in merito a questa crisi e dia spiegazioni esaustive sul livello di coordinamento con gli alleati e sulle possibilità di coinvolgimento delle nostre navi militari schierate nell’area. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. - (PRIMAPRESS)