Ministeri ridimensionati dalla spending review della manovra economica con 5% di tagli ai budget

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la Manovra è stato chiesto "un sacrificio a tutti i ministeri, che hanno dovuto rinunciare a progetti e idee e si è attuata una spending Review signi- ficativa, del 5% su tutte le spese discrezionali, eccetto il comparto regioni ed enti locali".Così il ministro dell' Economia Giorgetti dopo il CdM. Sull'energia "le previsioni erano favorevoli per la discesa del prezzo del gas:finendo i sussidi la situazione potrebbe volgere in senso negativo rispetto agli auspici"ha detto.Il canone Rai in bolletta passerà da 90 a 70 euro - (PRIMAPRESS)