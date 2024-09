Milano: un treno merci perde un container e fa deragliare un’altro treno che seguiva. Un solo ferito

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un treno è deragliato a Milano, non lontano dallo scalo Greco-Pirelli, nel quadrante Nord del capoluogo lombardo. L'incidente sarebbe stato causato da un treno merci che ha perso un container. Quattro persone coinvolte, una delle quali ferita. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco. "Circolazione ferroviaria rallentata per lo svio di un treno merci di un'impresa esterna", fa sapere Fs. Ritardi di un'ora per i treni da e per Torino e Domodossola. - (PRIMAPRESS)