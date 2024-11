Milano, scontri Corvetto: Piantedosi: “La città non è fuori controllo ma non sottovalutiamo segnali”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Gli scontri con la polizia di Viale Corvetto a Milano dopo la morte del 19enne egiziano Ramy Elgaml, fuggito ad un posto di blocco, hanno messo in discussione la sicurezza del capoluogo lombardo ma anche la presenza di quelle sacche di immigrati di seconda e terza generazione ccaratterizzate da una integrazione difficile.

"Non si può dire che Milano sia una città fuori controllo.Ma nessun segnale va sottovalutato". Così si è espresso il ministro dell'Interno Piantedosi, al termine del vertice in Prefettura a Milano, con il questore Megale e il sindaco Sala. La riunione era stata convocata dopo i disordini avvenuti nella zona Corvetto. Il sindaco Sala puntualizza: "Non dico che Milano è una città sicura, ma non serve crocifiggerla". A gennaio "ci è stato garantito l'arrivo di 600 agenti" è il ministro avrebbe riconfermato il nuovo organico. - (PRIMAPRESS)