Milano: resta in carcere il 17enne autore della strage familiare di Paderno Dugnano

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Gip per i minorenni di Milano ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in un carcere minorile per il 17enne autore della strage familiare di Paderno Dugnano, nel Milanese. Ha ucciso i genitori e il fratello di 12 anni. La decisione è arrivata dopo l'interrogatorio di stamattina. Per ora il giovane resta al carcere minorile Beccaria ma potrebbe essere trasferito in altro istituto penitenziario. - (PRIMAPRESS)