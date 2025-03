Milano Fashion Week: ispirazione di outfit oltre le passerelle. La moda montagna di Ferdy

(PRIMAPRESS) - MILANO - Se la Milano Fashion Week che si chiuderà il prossimo 3 marzo, segna i trend della moda che caratterizzeranno la prossima stagione invernale, a fare da ispirazione alle tendenze sono anche gli outfit ai lati delle passerelle per le sfilate. Influencer e addetti ai lavori del fashion system fanno da indicatori di ciò che si vedrà nei luoghi dello street style.

Milano in questi giorni è un pullulare di idee e giovani stilisti capaci di interpretare gli stili sempre più personali e meno omologati. E il discorso vale anche per la moda maschile e gli outfit montagna anche in vista del grande appuntamento di Milano-Cortina 2026. L’obiettivo è dimostrare come il design italiano possa fondersi armoniosamente con il dinamismo urbano e l’essenza della montagna, creando un connubio inedito tra tradizione e innovazione. È questo il concetto riconducibile a Fernan Carlos (Ferdy) uno dei designer avvistato alla Milano Fashion Week: "Ogni capo è pensato per adattarsi al contesto e alla personalità di chi lo indossa: sperimentazione e ricercatezza non escludono la funzionalità quotidiana, anzi, la esaltano attraverso dettagli studiati e soluzioni versatili. La trasformabilità è il fulcro di questo concept, evidente in ogni elemento dell’outfit, dagli accessori alla borsa, che assume un ruolo centrale per il suo carattere distintivo e la sua funzionalità. "La sostenibilità - ha evidenziato Freddy - è un pilastro fondamentale di questa visione: ogni creazione è pensata per rispondere alle esigenze di un mercato in costante trasformazione, dove esclusività e responsabilità ambientale possono e devono coesistere. Fernan Carlos Ferdy porta così una nuova prospettiva nel panorama della moda, ridefinendo i confini tra città e natura, tra sperimentazione e tradizione, tra stile e funzionalità". - (PRIMAPRESS)