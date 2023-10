Migranti: dal Tribunale arriva un’altra bocciatura del DL Cutro. Dopo Apostolico ora è il giudice Cupri a rigettare un provvedimento del questore

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Mentre non si è ancora raffreddata la polemica circa il video che riprendeva la giudice Apostolico ad una manifestazione contro la Polizia, scoppia un altro caso a Catania, che boccia il Dl Cutro degli immigrati. Il tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento di sei migranti a Pozzallo,disposto dal questore di Ragusa. Il provvedimento è stato adottato dal giudice Rosario Cupri, un collega di Iolanda Apostolico che ha rigettato una analoga richiesta nei confronti di quattro tunisini nel centro di accoglienza, sconfessando di fatto il decreto del governo. Aprendo di fatto un contenzioso tra governo e magistratura in un momento dove si cerca di trovare una soluzione europea per la questione dei forti flussi migratori verso l'Italia. - (PRIMAPRESS)