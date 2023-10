Meteo: una nuova perturbazione mette in allarme rosso l’Emilia Romagna. Arancione dal Friuli alla Toscana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora maltempo con una allerta rossa in Emilia In arrivo. La nuova perturbazione che colpirà buona parte del Nord Italia e del Centro si colora di arancione per Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Per Piemonte, Umbria e Trentino Alto Adige è allerta gialla, mentre il caldo non lascia il Sud del Paese. Si temono frane sull'Appennino emiliano, mentre in Toscana si prevedono piogge forti e si teme per il rischio idraulico e idrogeologico. Scuole chiuse a Livorno e altri comuni delle province di Lucca e Massa Carrara. - (PRIMAPRESS)