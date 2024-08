Meteo: oggi 22 città da bollino rosso per il caldo. La morsa del caldo si attenuerà dopo Ferragosto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per uscire dalla morsa del caldo tropicale che investe tutta l'Italia bisognerà attendere i giorni dopo il 17 agosto. Oggi salgono a 22 le città da bollino rosso e la situazione resterà immutata per Ferragosto, rovente da Nord a Sud. Le città con allerta massima sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia,Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Ve- rona, Venezia, Viterbo e Bari. E' inve- ce allerta gialla per il maltempo in Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige e Marche. - (PRIMAPRESS)