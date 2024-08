Meteo: nel casertano arrivano i cani molecolari per ritrovare madre e figlio sepolti da una frana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arrivano anche i cani molecolari per cercare i 2 dispersi a seguito della frana causata dal maltempo nel casertano e in ampie porzioni nel centro e Sud Italia. Si cercano madre e figlio travolti e trascinati fuori dalla loro Apecar. Danni ingenti in Irpinia. Nubifragi in Emilia-Romagna, nel Pisano e nel Viterbese. Le previsioni meteo vedono però dai prossimi giorni un miglioramento, con sole, qualche rovescio isolato e temperature in calo. - (PRIMAPRESS)