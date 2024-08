Meteo: i picchi di caldo di Ferragosto e le città da bollino rosso. Aria fredda solo dopo il 17 a Nord

(PRIMAPRESS) - ROMA - Picco di caldo in arrivo sulla Penisola. Secondo le previsioni, oggi sono 19 le città da bollino rosso e domani sa- ranno addirittura 22. Insomma, una set- timana di Ferragosto rovente, con temperature diffusamente oltre i 36-38 gradi. Il ministero della Salute sottolinea come la situazione da bollino rosso,livello di rischio che possa creare problemi di salute anche per le persone sane e attive, non soltanto per gli anziani, i bambini molto piccoli e coloro che sono affetti da malattie croniche con la raccomandazione, dunque, di non rimanere esposti per molte ore al sole e bere tanta acqua. "Nelle prossime ore - secondo il meteorologo Bonina di 3BMeteo - l'apice dell'ondata di calore con zero termico a quote eccezionalmente elevate, picchi di 40°C nelle valli del Centro-Sud e afa nelle grandi città e lungo le coste, rischio di locali temporali su Alpi e Appennino. Nel weekend possibile stop al solleone con l'ingresso delle correnti atlantiche. L'intensa ondata di calore alimentata dal rinforzo del promontorio subtropicale ha ormai raggiunto l'apice su ampi settori europei” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Bonina che spiega - “alle torride masse d'aria che traggono origine dal Nord Africa si somma il contributo della subsidenza impressa dai massimi dell'anticiclone. I dati meteorologici delle ultime 48 ore sono eloquenti: se nella giornata di domenica la quota dello zero termico ha superato i 5200 metri sulla verticale delle Alpi, quest'oggi si osservano picchi di 41°C a Firenze, in alcune valli umbro-marchigiane e in Sardegna, oltre 39-40°C nel Ravennate, nel Veronese e nel Rodigino e nelle province di Frosinone e Benevento, 38°C a Bologna e fino a 36-37°C a Roma e Milano. A testimonianza dell'estensione e dell'entità delle anomalie su scala continentale, Oltralpe assumono carattere di eccezionalità i 43°C registrati in alcune località della Francia e gli oltre 20°C alle Isole Svalbard, nell'Artico norvegese, da record assoluto per il mese di agosto”. Nei prossimi giorni il dominio dell'anticiclone sul Mediterraneo sarà disturbato marginalmente da infiltrazioni di aria più fresca e umida di origine atlantica alle alte quote della troposfera”. - (PRIMAPRESS)