Meteo: ancora variabilità con allerta gialla in 8 regioni. Temperature in calo

(PRIMAPRESS) - ROMA - È ancora allerta gialla in 8 Regioni. L'ondata di tempo instabile che sta investendo il Centro-Nord continuerà dopo il caldo torrido dei giorni scorsi. Oggi è allerta gialla su tutto il territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, nonché su settori di Lombardia, Marche e Abruzzo. Le temperature in deciso calo hanno sollevato anche il sud dall'afa che lo attanagliava. Nella serata di ieri violente raffiche di vento in Valtellina e Valchiavenna. Alberi sradicati e tetti di capannoni scoperchiati in tutto o in parte. - (PRIMAPRESS)