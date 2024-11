Meteo: allerta rossa nel versante orientale della Sicilia. Gialla in Calabria e Sardegna

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Ondata di maltempo in Sicilia sul versante orientale. E' allerta rossa nel Messinese e arancione in altre aree dell'isola. Possibili precipitazioni da sparse a diffuse, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ordinata la chiusura delle scuole a Messina, Siracusa, Agrigento e diversi altri comuni siciliani. La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla in Calabria, Sardegna e in alcune aree della stessa Sicilia. - (PRIMAPRESS)