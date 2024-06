Meteo: allerta arancione in Lombardia e gialla dal Trentino all’Emilia. Domani atteso un calo delle temperature

(PRIMAPRESS) - ROMA - Italia investita da piogge e afa, dopo l'ingresso di masse d'aria più fredde e umide nel Mediterraneo, con precipitazio i anche a carattere di rovescio o temporale forte su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e in estensione su altre Regioni. È allerta arancione in Lombardia, gialla in Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Piemonte. Picco di caldo, al contrario, nel Centrosud, dove si contano ben 8 città da bollino rosso e 10 in arancione. Domani le temperature dovrebbero abbassarsi. - (PRIMAPRESS)