Mercato due ruote: i dati di ottobre 2024 segnano un -0,61% ma andamento annuo a +5%. Ad Eicma il ritorno Harley Davidson

(PRIMAPRESS) - MILANO - Solo una manciata di ore all'apertura dell’ottantunesima edizione di EICMA, il salone internazionale dedicato alle due ruote, e si fa il punto sullo stato di salute del mercato. Ad ottobre il calo registrato dello 0,61% era messo a confronto con ottobre 2023 che invece è stato particolarmente dinamico. Buono l’andamento degli scooter e torna in positivo, dopo una lunga parentesi di arretramento, anche il mercato degli elettrici che segna un incremento del 12%. Anche i dati del terzo trimestre divulgati ieri dall’associazione dei costruttori europei ACEM evidenziano che l’Italia - insieme alla Spagna, ma con volumi maggiori - è il mercato trainante a livello europeo.

Per la prima volta in positivo il mercato dei veicoli a zero emissioni, che, soprattutto grazie al risultato degli scooter (491 unità, +28,53%), segnano ad ottobre una crescita del 12,24% e un immatricolato di 853 unità. Si attenua la flessione sul totale annuo (-19,6%) per un mercato che, a due mesi dalla fine dell’anno, totalizza 8.957 unità.

Per celebrare i 110 anni della rassegna all’interno del Centro congressi del quartiere espositivo, a Porta Sud, è allestita la rassegna è intitolata “Eicma: 110 anni di design a due ruote” e rappresenta un viaggio di più di un secolo tra curve, superfici, linee, tecnica e meccanica, ma anche attraverso il genio dei grandi designer, le emozioni, l’azzardo e le sfide interpretate dall’industria delle due ruote e portate in scena nelle varie edizioni di EICMA. Quello della kermesse meneghina è, infatti, un percorso iniziato proprio dal capoluogo lombardo, nel 1914, al Kursaal Diana di Porta Venezia, quando alla prima EICMA, allora Salone del ciclo e motociclo, erano presenti meno di quaranta stand e rappresentate sei nazioni (oggi sono oltre 850 con espositori provenienti da 45 differenti Paesi).

Tra le aziende presenti c'è da segnalare il grande ritorno dell'Harley Davidson che mancava all'appuntamento milanese da 5 anni. - (PRIMAPRESS)