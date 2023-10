Meloni: “Manovra in dirittura d’arrivo. Ma non rincorrete le troppe bozze. Caso Sgarbi? Aspettiamo Antitrust”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La premier Giorgia Meloni, impegnata nella seconda ed ultima giornata del Consiglio Ue che affronterà il tema dei migranti di particolare interesse per l'Italia è intervenuta sulle questioni interne. "La Manovra è in dirittura d'arrivo. Stiamo lavorando bene e vi sconsiglio di non rincorrere le bozze perchè ve ne sono molte in giro". Così la premier Meloni ai giornalisti, in una pausa del Consiglio Ue, a Bruxelles. "Non ho problemi né con Salvini né con Tajani né con Mediaset", aggiunge."Con Mediaset il rapporto è quello del governo con una grande azienda". Nella Manovra "si prevede un'intesificazione della lotta all'evasione, ma non ci sarà alcun prelievo diretto dai conti correnti". E sulle consulenze di Sgarbi: "Aspettiamo parere dell'Antitrust". - (PRIMAPRESS)