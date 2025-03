Meloni in Aula prima del Consiglio Europeo: “Insieme scelte non da gregari ed evitare guerre dazi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Consapevoli del tempo grave che stiamo attraversando, credo si possa ragionare insieme di quali siano le scelte migliori". Così la premier in Aula sul- l'informativa che precederà il Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo. "In un momento decisivo per l'Occidente" "non condanniamoci a essere gregari". Sui dazi "evitare guerra commerciale con Usa,cercare intesa con pragmatismo. Non buon affare risposta con rappresaglie. Chi scava solco tra sponde Atlantico indebolisce Occidente".Su Kiev sosteniamo Trump.Immutato appoggio a Kiev e al fianco di Mattarella per attacchi. - (PRIMAPRESS)