Medioriente: telefonata tra Santo Padre e Biden. Appello per individuare percorsi di pace

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE- Telefonata tra Papa Francesco e il presidente degli Stati Uniti, Biden. La conversazione è durata circa 20 minuti. Gli argomenti al centro del colloquio: le situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di individuare percorsi di pace. Lo rende noto il Vaticano. Dopo la recita dell'Angelus, il pontefice aveva rilanciato un forte appello per la pace esprimendo il suo dolore per quanto sta accedendo in medioriente "Ogni guerra nel mondo è una sconfitta, la distruzione della fraternità umana". - (PRIMAPRESS)