MediOriente: reazioni della comunità internazionale alle parole di Netanyahu che sconfessa i mediatori

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Secondo fonti della Cnn,nella conferenza stampa di ieri sera il premier isra- eliano Netanyahu "ha affossato tutto con un solo discorso",facendo naufraga- re i tentativi dei mediatori per un'intesa su ostaggi e cessate il fuoco. Netanyahu ieri ha detto che lasciare il Corridoio Filadelfia non salverà gli ostaggi. L'Idf resta. Otto morti in un raid dell'Idf vicino all'ospedale Al Ahli di Gaza City: tra loro anche Ahmed Wadiya, il comandante delle forze di élite impiegate da Hamas nel blitz del 7 ottobre. - (PRIMAPRESS)