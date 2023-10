Medioriente: gli Usa inviano aerei militari A10 per il supporto ad Israele nell’attacco da terra di Gaza

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Il Comando Centrale Usa ha affermato di aver inviato in MediOriente aerei A10, velivoli di supporto per l'attacco al suolo che si uniranno agli F15 già dispiegati nell'area. "Dotandoci di mezzi avanzati e integrandoci con le forze congiunte e di coalizione, stiamo rafforzando le nostre partnership e la sicurezza nella regione", ha dichiarato il tenente generale Grynkewich,comandante della IX Air Force. Il movimento degli aerei da guerra "rafforza la posizione degli Stati Uniti in tutto il Medio Oriente". - (PRIMAPRESS)