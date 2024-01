MediOriente, ennesimo viaggio di Blinken oggi in Israele. Obiettivo: spingere Netanyhau a recuperare le relazioni arabe

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Il segretario di Stato americano Blinken partirà oggi per il Medioriente,con una tappa in Israele, mentre gli Stati Uniti portano avanti le loro consulta- zioni diplomatiche sul conflitto tra Israele e Gaza. Lo ha annunciato un alto funzionario statunitense. Con questa nuova missione di Blinken, l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di insistere sulle autorità israeliane di recuperare le buone relazioni con i partner del mondo arabo che si sono fortemente deteriorate a seguito delle trattative saltate per tregue umanitarie nella Striscia di Gaza e per le esortazioni disattese di non ampliare il conflitto in altri paesi. - (PRIMAPRESS)