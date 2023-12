MediOriente: dal Papa a Parigi, Germania e Gran Bretagna l’appello ad Israele per un ‘cessate il fuoco’

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - È un appello corale quello che arriva da molti paesi europei per un "cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza e Cisgiordania. Nel suo 87º compleanno anche il Papa nell'Angelus di oggi invocherà ancora una tregua. Germania e Gran Bretagna hanno ribadito:"Dobbiamo fare il possibile perché si ottenga un cessate il fuoco che porti a una pace sostenibile.Prima si fa,meglio è,il bisogno è urgente".Così i ministri degli Esteri di Regno Unito e Germania,David Cameron e Annalena Baerbock,chiedono un"cessate il fuoco sostenibile" a Gaza.In un articolo sul Sunday Times si evidenzia che"troppi civili"sono uccisi Non si chiede un "cessate il fuoco immediato e generale", che non è considerato "il modo di andare avanti perché ignorerebbe "il perché le forze israeliane si devono difendere". E anche da Parigi arriva lo stesso appello: "Toppi civili morti,stop fuoco" La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha incontrato a Tel Aviv il suo omologo israeliano, cui ha detto che la Francia è "preoccupata al massimo livello per la situazione a Gaza". "Troppi civili vengono uccisi", ha detto,chiedendo una nuova tregua umanitaria, immediata e duratura", che porti a un cessate il fuoco permanente al fine di garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e l'arrivo di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Ieri alle morti degli ostaggi israeliani e alla rabbia per quella del reporte di al Jazeera si è aggiunta anche quella un diplomatico francese morto durante uno dei raid israeliano. Ormai troppi ed indiscriminati. - (PRIMAPRESS)