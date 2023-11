MediOriente, Crosetto a Tel Aviv per incontri istituzionali. “Rivedere il ruolo dell’Onu ai confini”

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in Israele per una serie di incontri istituzionali per contribuire ad un processo di descalation del conflitto e per possibili via di dialogo. Crosetto ha incontrato i giornalisti per un punto stampa sottolineando la necessità di mettere fine alle stragi ma anche di rivedere l'intervento dell'ONU in MediOriente a guardia di confini ma senza una comprensibile presenza dopo 20 anni. - (PRIMAPRESS)