Marche: via libera della regione ai corsi di Link University per medicina e odontoiatria a Fano e Macerata

Via libera della Regione Marche ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41) presso le sedi di Ascoli Piceno e Fano e del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) da attivare presso la sede di Macerata. La domanda di formazione era stata formulata dalla Link University, un'università privata italiana con sedi a Roma, Napoli, Città di Castello e Catania.

Il semaforo verde è scattato dopo che il Dipartimento Salute della Regione aveva evidenziato una criticità di tutti gli Enti nel reclutamento di personale medico, fatta eccezione della sola Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche. Per le Aziende Sanitarie Territoriali, oltre ad una complessiva difficoltà nel coprire le carenze per l'assistenza primaria, sono state indicate criticità nel reclutamento di altre discipline per indisponibilità di candidati.