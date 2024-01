Mar Rosso: dopo l’allarme della nave maltese per attacco dalla costa yemenita arriva ultimo avvertimento Onu agli Houthi

(PRIMAPRESS) - MAR ROSSO - Una nave maltese in navigazione nel Mar Rosso al largo dello Yemen ieri ha segnalato tre esplosioni, attribuendole a missili, e ha chiesto l'assistenza di una nave da guerra in caso di un nuovo attacco. La nave,diretta a Alessandria d'Egitto, ha rilevato le esplosioni sul latode stro, quello verso la costa yemenita. Gli Houthi, che controllano la capitale Sanaa, cannoneggiano le navi in transito, per protestare contro l'intervento israeliano a Gaza. Nel Consiglio di sicurezza Onu, l' "ultimo avvertimento" Usa agli Houthi e la condanna cinese. - (PRIMAPRESS)