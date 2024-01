Mar Rosso: le intenzioni di Biden per una task-force anti Houthi per impedire gli attacchi ai cargo

(PRIMAPRESS) - YEMEN - Costringere le navi mercantili ad aggirare lo stretto di Bab El Mandeb, di fronte alle coste yemenite è impensabile. Così la pensa il presidente Usa Joe Biden che intende promuovere una campagna per debellare i vertici degli Houthi. Gli attacchi congiunti di USA e Regno Unito della scorsa settimana non sono riusciti a fermare gli attacchi e secondo quanto riferito dal Washington Post, l'amministrazi9ne Biden avrebbe istituito un tavolo per verificare l'istituzione di una task force per disarticolare l'organizzazione del gruppo armato yemenita. - (PRIMAPRESS)