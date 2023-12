Manovra: ok della Commissione Bilancio a 4 emendamenti del governo da pensioni al ponte sullo Stretto

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Commissione Bilancio del Senato ha approvato i 4 emendamenti del governo alla manovra. Seduta sospesa con mandato al relatore alle ore 10. I testi presentati dall'esecutivo riguardano: le pensioni di medici, maestri, dipendenti di enti locali e giustizia amministrativa; la rimodulazione delle risorse a disposizione per il progetto del Ponte sullo Stretto; risorse aggiuntive per gli stipendi di forze armate e forze dell'ordine; fondi per gli enti locali anche in ragione delle variazionI intervenute sulle aliquote Irpef. No, invece, alla proroga dello smart working per i lavoratori fragili nel pubblico. Bocciato come spiega il senatore Dem Nicita un emendamento del Pd alla manovra che proponeva una proroga da fine anno al 31 gennaio 2024 anche per consentire che il tema fosse poi ripreso nel Mille proroghe. Emendamenti in materia erano stati depositati anche da altri gruppi di opposizione. Le votazioni procedono in commissione e sono state per il momento affrontate e bocciate tutte le proposte di modifica fino all'art. 40 - (PRIMAPRESS)