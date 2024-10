Manovra economica: domani in CdM. Confermato taglio cuneo per redditi fino a 35mila euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 15 ottobre dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri la manovra economica per poi essere inoltrata a Bruxelles. La manovra avrà un valore di circa 25 miliardi e contemplerà la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro (circa 14 milioni di lavoratori) e dell'accorpamento delle prime due aliquote Irpef; il pacchetto famiglie con gli aiuti ai nuclei numerosi; il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e i fondi per la sanità. - (PRIMAPRESS)