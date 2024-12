Manovra economica: approda domani in Aula mentre venerdì ci sarà il voto di fiducia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il testo della manovra economica, dopo le polemiche sull'aumento degli stipendi dei ministri e sottosegretari non eletti, risolta con un più comprensibile rimborso spese, approderà in aula giovedì mattina alle 8 e in tarda mattinata sarà posta la fiducia che sarà votata venerdì. Discussione, dichiarazioni di voto e voto finale ci saranno entro venerdì in tarda serata. E' quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Il via libera della Camera alla manovra, al momento, è fissato alle 22.30 di venerdì. Ma i tempi potrebbero variare in caso di un eventuale breve ritorno "tecnico" del testo in commissione,circostanza di cui si sarebbe parlato - secondo quanto si apprende dall'opposizione - in capigruppo ma che, se confermata, dovrebbe emergere domani mattina. La volontà resterebbe in ogni caso quella di chiudere entro venerdì sera. - (PRIMAPRESS)